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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıkladı! İşbirliği yapmaya hazırız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıkladı! İşbirliği yapmaya hazırız

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında konuşan Mansur Yavaş, farklı partilerin belediye başkanları ve meclis üyeleriyle iş birliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Yavaş, "Ankara'da öngörülen 2025 yılı nüfusu 8 milyon. Ama şu anda tam 18 milyon nüfusa yetecek bir imar planı yapılmış. Yani bundan sonra bize kolay kolay imar artışı gelmeyecek" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda bugüne kadar ranta dayalı bir imar planının önerge olarak kendisine sunulmadığını ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, kentte yeni bir imar planı uygulamaya gerek olmayacağını belirtti.

18 milyon nüfusa yetecek bir imar planı yapılmış

Yavaş, "Ankara'da öngörülen 2025 yılı nüfusu 8 milyondur. Ama şu anda zaten imarı verilmiş alan tam 18 milyon nüfusa yetecek bir imar planı yapılmış. Yani bundan sonra bize kolay kolay imar artışı gelmeyecek. Bazı kentsel dönüşüm projeleri var. Projelerin çoğu yarım kalmış. Kentsel dönüşüm mağdurlarını ortadan kaldırmamız lazım" diye konuştu. Yönetici kadrolarına yaptığı atamalarda liyakati dikkate aldığını, yönetim anlayışının temelinde ise katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirliğin yattığını belirten Yavaş, 100 günün sonunda 136 milyon lira tasarruf sağladıklarını anımsattı.

İhaleleri halka açık yayınlamaya başladık

İhaleleri canlı yayımladıklarını ve bazı sorunların çözülmesi için kentteki sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla çalıştayı ve toplantılar düzenlediklerini ifade eden Yavaş, "Ankara'da sorun olarak kabul edilen ne var ise tarafları bir araya getirerek onlarla birlikte çözüme ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü işin sahibi onlar. Aynı zamanda da ihaleleri de halka açık yayınlamaya başladık. Mümkün olduğu kadar katılımın artmasını istiyoruz. Katılım arttıkça rekabet ortamı artıyor" diye konuştu.

İş birliği yapmaya hazırız

Farklı partilerin belediye başkanları ve meclis üyeleriyle iş birliği yapmaya hazır olduğunun altını çizen Yavaş, 2020 yılı için yapılacak peyzaj ihalelerinin ücretini Büyükşehir Belediyesi ödemek üzere, ilçe belediye başkanlarının yapması için imkan sağlayacağını kaydetti.

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