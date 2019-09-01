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Ali Babacan'ın kuracağı partide yer alacağı konuşulan Nesrin Nas'tan açıklama

Ali Babacan'ın kuracağı partide yer alacağı konuşulan Nesrin Nas'tan açıklama

Eski Bakan Ali Babacan'ın kuracağı yeni partide yer alacağı iddia edilen eski ANAP Genel Başkanı Nesrin Nas, konuya dair açıklama yaptı.

Yeni parti çalışmalarına hız veren Ali Babacan'ın partisine HDP eski milletvekillerinden Altan Tan, Ufuk Uras ile eski Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı Nesrin Nas’ı kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Altan Tan ve Ufuk Uras konu hakkında yaptıkları açıklamalarla iddiaları yalanlamıştı.

Hiçbir parti kuruluşunda yer almayacağım

Altan Tan ve Ufuk Uras’ın ardından Nesrin Nas da, Ali Babacan’ın partisinde yer alcağı iddialarını yalanlayarak, “Hiçbir parti kuruluşunda yer almayacağım” dedi.

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