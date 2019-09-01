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Pakistan'dan Hindistan'a Keşmir şartı!

Pakistan'dan Hindistan'a Keşmir şartı!

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Hindistan hükümetinin bazı şartları yerine getirmesi halinde "Keşmir" meselesi üzerine Yeni Delhi yönetimiyle görüşebileceklerini açıkladı.

Kureyşi, İngiliz yayın kuruluşu BBC Urdu ile yaptığı röportajda, Pakistan'ın Hindistan ile ikili görüşmeler yapmaktan çekinmediğini ve üçüncü bir tarafın arabuluculuğunu memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

Hindistan hükümetinin bazı koşulları yerine getirdiği takdirde Yeni Delhi yönetimiyle Keşmir meselesini görüşebileceklerini vurgulayan Kureyşi,"Hindistan, işgal altındaki Keşmir'de yaklaşık 4 haftadır uyguladığı sokağa çıkma yasaklarını kaldırırsa, bölge sakinlerinin haklarını iyileştirirse, tutuklanan Keşmirli liderleri serbest bırakır ve onlarla görüşmeme izin verirse diyalog başlar." ifadelerini kullandı.

"Onların kalbini kırarak görüşme gerçekleştiremeyiz"

Kureyşi, Pakistan'ın diyalog arzusunu her fırsatta yenilemesine rağmen Hindistan'ın özellikle Keşmir konusunda masaya oturmaya istekli olmadığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Keşmir sorununun üç ayağı var. Bunlar Pakistan, Hindistan ve Keşmir'dir. Hindistan önce Keşmirli liderleri serbest bırakmalı ardından da benim onlarla görüşmemin ve istişare etmemin önünü açmalıdır. Hindistan'la görüşmek için Keşmirlilerin duygularını öğrenmek zorundayım. Onların kalbini kırarak bir görüşme gerçekleştiremeyiz." 

Hindistan'la savaşmayı arzu etmediklerine işaret eden Kureyşi, yine de savaşa mecbur kaldıklarında karşılık verebilmek için silahlı kuvvetlerin hazır beklediğini de vurguladı.

Kureyşi, Keşmir konusunda Pakistan'a destek açıklaması yapmayan Körfez ülkeleriyle ilgili ise şunları kaydetti:

"Ekonomik zorluklar yaşadığımız dönemde bize yardım ettiler. Gerçek ortaya çıktığında Pakistan'ı destekleyeceklerdir. Bunun yanında Körfez ülkelerinde binlerce Pakistanlı çalışıyor. Bu ülkelerde buldukları işlerden kazandıkları paraları ülkemize gönderiyorlar." 

Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmıştı.

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