Galatasaray'da Radamel Falcao geldi! Sıra Milli golcümüz Cenk Tosun'da

Aylardır çalışmaları süren Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, bu sefer Everton'da forma giyen Cenk Tosun'u gözüne kestirdi.

Santrfor bölgesine bir transfer daha yapmak için kolları sıvayan Galatasaray cephesinde Beşiktaş'ın eski golcüsü Cenk Tosun'un ismi geçiyor.

Habertürk'te yer alan habere göre geçen günlerde Mevlüt Erdinç'i isteyen Galatasaray, milli futbolcunun Fenerbahçe'ye imza atmasının ardından rotayı bir başka milli yıldıza çevirdi.

Görüşmelere başlanıldığı söyleniyor

Sarı-kırmızılılar, Cenk Tosun transferi için Everton'la görüşmeye başladı.

Daha önce kariyerine İngiltere'de devam etmek istediğini açıklayan Cenk Tosun'un sarı-kırmızılılardan süre istediği, bu transferin önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz netleşeceği öğrenildi.

İngiltere'de formsuz

Ocak 2018'de bonuslarla birlikte yaklaşık 26 milyon Euro ile Everton'a transfer olan Cenk Tosun, İngiltere'de umduğunu bulamamıştı.