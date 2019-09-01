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Papa Francis Vatikan'da asansörde mahsur kaldı

Papa Francis Vatikan'da asansörde mahsur kaldı

Papa Francis, Vatikan'da asansörde 25 dakika mahsur kaldıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Papa, pazar ayinine de bu nedenle geç kaldı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, elektrik arızası nedeniyle asansörde 25 dakika mahsur kaldıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Vatikan'da St. Peter's Meydanı'nda yaptığı haftalık konuşmasına da bu nedenle yaklaşık 10 dakika geç gelen Papa Francis, "Sizden özür dilemek durumundayım" diyerek halka seslendi.

Gülerek konuşmasına devam eden Papa, yaşadıklarını anlattı ve kendisini kurtaran itfaiye görevlileri için de alkış istedi.  

Papa konuşmasının devamında küresel ısınmaya değinerek hükümetleri güçlü tedbirler almaya çağırdı.

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