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HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen gence ev hapsi

HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen gence ev hapsi

Diyarbakır'da dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Haber alamadığı oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden anne Hacire Akar'ın parti binası önünde başlattığı oturma eyleminin ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin titiz çalışması sonucu ulaştığı Mehmet Akar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Elektronik kelepçe

Savcılık ifadesinin ardından zanlı Akar, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 
Mahkeme, Akar hakkında "elektronik kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme ve yurt dışı çıkış yasağı" ile adli kontrol şartı uygulanmasını
kararlaştırdı.

Hacire anne azmiyle oğlunu terörün pençesinden kurtarmıştı

Sevdiği kızla nişanladığı ve düğününü yapmaya hazırlandığı oğlu Mehmet Akar'ın ortadan kaybolması üzerine anne Hacire Akar, polis merkezine başvuru yapmıştı. Daha sonra oğlunun telefonunu inceleyen ve HDP'den gelen mesajlardan dolayı HDP Diyarbakır İl Başkanlığına giderek parti yetkililerinden oğlunu isteyen Akar, olumsuz yanıt alması üzerine camını kırdığı parti il binasının önünde oturma eylemi başlatmıştı.

Akar başlattı ailedeki kadınlar destek verdi

HDP Diyarbakır İl Başkan Yardımcısı Sait Demir'in de aralarında bulunduğu bir grup partili tarafından uğradığı saldırıya rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen anne anne Akar'ın başlattığı ve ailedeki kadınların desteğiyle süren oturma eylemi, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar'a ulaşmasının ardından son bulmuştu.

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