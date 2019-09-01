Samsun'da Muhsin Karaca spiral fişini prize takmak isterken akıma kapılarak yaşamını yitirdi

SAMSUN'da, spiral makinesinin fişini prize takmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 60 yaşındaki Muhsin Karaca, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin çatısını tamir etmeye çalışan Muhsin Karaca, spiral makinesini çalıştırmak için fişi prize taktığı sırada elektrik akımına kapıldı. Yaralanan Karaca, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.