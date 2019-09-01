Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 4 terörist daha sayı 9'a yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) , Pençe harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Meti ve Gara'da etkisiz hale getirilen 4 terörist ile birlikte bugünkü sayının 9'a yükseldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu." denildi.