HABER /  GÜNCEL

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 4 terörist daha sayı 9'a yükseldi

İnternet Haber
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 4 terörist daha sayı 9'a yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) , Pençe harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Meti ve Gara'da etkisiz hale getirilen 4 terörist ile birlikte bugünkü sayının 9'a yükseldiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu." denildi. 

İlgili Haberler
9. sınıfların uyum günleri ne zaman kaç gün sürecek?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Isparta'da İsmail Koyutürk satışa çıkardığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü
Foto Galeri Isparta'da İsmail Koyutürk satışa çıkardığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan'ın kuracağı partide yer alacağı konuşulan Nesrin Nas'tan açıklama
Ali Babacan'ın kuracağı partide yer alacağı konuşulan Nesrin Nas'tan açıklama
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motorunun ilk kez çalıştığı anlar;
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte Akıncı İnsansız Hava Aracı’nın motorunun ilk kez çalıştığı anlar;
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıkladı! İşbirliği yapmaya hazırız
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş açıkladı! İşbirliği yapmaya hazırız
Erdoğan: 15 Temmuz'da adalet teşkilatımız büyük sınav verdi
Erdoğan: 15 Temmuz'da adalet teşkilatımız büyük sınav verdi
Kayseri'de iş makinesi evin üstüne devrildi 4 ölü 1 yaralı
Kayseri'de iş makinesi evin üstüne devrildi 4 ölü 1 yaralı
Türkiye Japonya'yı devirdi Dünya Kupası'na rahat başladı
Türkiye Japonya'yı devirdi Dünya Kupası'na rahat başladı
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da Muhsin Karaca spiral fişini prize takmak isterken akıma kapılarak yaşamını yitirdi
Samsun'da Muhsin Karaca spiral fişini prize takmak isterken akıma kapılarak yaşamını yitirdi
9. sınıfların uyum günleri ne zaman kaç gün sürecek?
9. sınıfların uyum günleri ne zaman kaç gün sürecek?
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı
Papa Francis Vatikan'da asansörde mahsur kaldı
Papa Francis Vatikan'da asansörde mahsur kaldı
Galatasaray'da Radamel Falcao geldi! Sıra Milli golcümüz Cenk Tosun'da
Galatasaray'da Radamel Falcao geldi! Sıra Milli golcümüz Cenk Tosun'da
Batuhan Öner kimdir Masterchef Batuhan yaşı kaç ablası çok ünlü oyuncu
Batuhan Öner kimdir Masterchef Batuhan yaşı kaç ablası çok ünlü oyuncu
Yorumlar 2 yorum