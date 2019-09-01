Isparta'da İsmail Koyutürk satışa çıkardığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Isparta'da İsmail Koyutürk satışa çıkardığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Koyutürk, yaşamını yitirdi. Koyutürk'ün, kaza yaptığı motosikletini 2 gün önce internetten satılığa çıkardığı öğrenildi.

Isparta'da İsmail Koyutürk satışa çıkardığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü - Sayfa 1

İsmail Koyutürk'ün, kaza yaptığı motosikletini 2 gün önce internet sitesinden satılığa çıkardığı belirtildi. 

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Isparta'da İsmail Koyutürk satışa çıkardığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü - Sayfa 2

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Yalvaç- Senirkent yolu üzerinde, Yalvaç'a bağlı Akköprü Mahallesi'nde meydana geldi.

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Isparta'da İsmail Koyutürk satışa çıkardığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü - Sayfa 3

İsmail Koyutürk'ün kullandığı 15 RA 596 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği açıklanmayan 34 UH 0405 plakalı otomobil çarpıştı.

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Isparta'da İsmail Koyutürk satışa çıkardığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü - Sayfa 4

Kazada başında kask olan motosiklet sürücüsü Koyutürk, olay yerinde yaşamını yitirdi.

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