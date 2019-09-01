Isparta'da İsmail Koyutürk satışa çıkardığı motosikletiyle yaptığı kazada öldü
Demirören Haber Ajansı
ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Koyutürk, yaşamını yitirdi. Koyutürk'ün, kaza yaptığı motosikletini 2 gün önce internetten satılığa çıkardığı öğrenildi.
İsmail Koyutürk'ün, kaza yaptığı motosikletini 2 gün önce internet sitesinden satılığa çıkardığı belirtildi.
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Kaza, saat 13.00 sıralarında, Yalvaç- Senirkent yolu üzerinde, Yalvaç'a bağlı Akköprü Mahallesi'nde meydana geldi.
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İsmail Koyutürk'ün kullandığı 15 RA 596 plakalı motosiklet ile sürücüsünün kimliği açıklanmayan 34 UH 0405 plakalı otomobil çarpıştı.
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Kazada başında kask olan motosiklet sürücüsü Koyutürk, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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