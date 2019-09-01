İmamoğlu'nun Diyarbakır temasları Erdoğan'dan sert tepki: Onlarla dirsek temasında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, İBB Başkanı İmamoğlu'nun Diyarbakır temasları sırasındaki söylemlerini hedef alarak sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'da toplu açılış töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın hedefinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. Erdoğan İmamoğlu'nu teröre bulaşmış olanlarla dirsek temasında olmakla suçladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Son seçim kampanyası döneminde CHP'li belediye başkan adayları ve Genel Başkanları her konuda attılar tuttular. Ulaşımda, süte, internete her şeyi bedava yapmaktan, işçi çıkarmayacaklarına kadar vermedik söz bırakmadılar. Bay Kemal öyle demiyor muydu? Kimseyi işten çıkarmayacağız demiyor muydu? Şu anda çıkarıyorlar. Bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var. Üstelik, Bay Kemal 'Namus sözü' diyordu. Bir de bunu katmerlediler. Adaylardan bazıları seçimi kazandıklarında ahali bu vaatlerin yerine getirilmesini bekledi. Hep işleri güçleri yalan. İstanbul'u sel götürüyor başkan ortada yok. Ankara'da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor CHP'den ses yok. İzmir'de, Aydın'da, Muğla'da olup bitenler anlatmıyorum. Karşımızda hiçbir konuda verdiği sözün arkasında duramayan bir parti ve ekibi bulunuyor.

Böylece ne sözün ne belgenin hatta ne de namus üzerine edilen yeminlerin bunların meşrebinde bir hükmü olmadığını gördük. Seçim döneminde bir tiyatro oynamışlar. Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin ajansı bol keseden vaat edecek, adaylar kazanınca da bizle ilgisi yok diyecekler. CHP bu senaryolu hayata geçirdiği bir tiyatro sergiliyor. Bu sahtekarlıktır, düzenbazlıktır.

İmamoğlu'na sert tepki

Bölücü örgütü güdümündeki partiye verdikleri destek ve sözleri harfiyen yerine getiriyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Diyarbakır'da kimlerle, neyi konuşuyor?

Teröre bulaşmış olanlarla dirsek temasında ve 'Sizlerle beraberiz' diyorlar.

Bölücü terör örgütlüye ilişkileri nedeniyle görevden alınan belediye başkanlarına destek veriyorlar. Terör örgütünün güdümündeki partinin borazanlığına soyunuyorlar. Bunların ikiyüzlüğü, nobranlığı millete karşıdır. Bugüjn milleti kandırdıklarını sananlar gerçek yüzleri ortaya çıktığında milletten hak ettikleri cevabı alacaklar.

15 Temmuz'dan beri Cumhur İttifakı içinde birlikte mücadele ettiğimiz MHP ile çok büyük mücadele veriyoruz.

Önümüzde 4 yıllık kesintisiz bir süre var 2023 yılında türkiye'yi iftiharla anlatabileceğimiz bir yere getirebiliriz.

Seçim öncesi buraya geldiğimde büyükşehir belediye başkan adayımızı sizlere emanet etmiştim. Sizler de bu emaneti en yükseğe taşıdınız. Genç, çalışkan, azimli ve derviş gönüllü bu kardeşimizin Konya'ya çok büyük hizmetleri olacağına inanıyorum. Çok yüksek oy oranlarıyla yüzümü ağartan Karatay, Meram ve Selçuklu olmak üzere ilçe belediye başkanlarımızı da tebrik ediyorum. Bugün Konya'dayız. Bu tarihi başarının kazanılmasında emeği geçen, katkısı olan herkesi, bütün kardeşlerimi tebrik ediyorum.

Konya'ya yapılan yatırımlar

Bugün burada toplam yatırım tutar 645 milyon lira olan 88 kalem hizmet ve eserin açılışını yapıyoruz. Konya'da 42 bin kişilik stadyum, gençlik merkezleri, spor komleksleri inşa ettik.

Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. İlk etabın ihalesini eylül ayında gerçekleştiriyoruz.

Seneye inşallah açacağımız bin 250 yataklı şehir hastanesi en büyük sağlık tesislerinden biri olacak.

Yaklaşık 600 bin dekar araziyi sulamaya açmayı hedefliyoruz.