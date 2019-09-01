Bursa'da İHH tarafından gerçekleştirilen dev tatbikat sona erdi

İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Koordinatörlüğünce Bursa'da gerçekleştirilen ulusal tatbikat, 40 ilden 300 arama kurtarma teknisyeninin katılımıyla başarıyla tamamlandı.

AFAD, 2019 yılını “Afetlere Hazırlık Yılı” ilan etti. İHH İnsani Yardım Vakfı da afetle mücadele kapasitesini test etmek amacıyla dev bir tatbikat senaryosu hazırladı. Senaryo gereği Bursa’da 7,3 büyüklüğünde, 8 km derinlikte deprem meydana geldi.

Perşembe günü saat 20:00’da verilen alarmla tüm yurttan arama kurtarma ekipleri Bursa’ya intikal etti. 3 gün 3 gece süren provasız tatbikata 40 ilden, 300 arama kurtarma teknisyeni katıldı. Kriz masasının, Marmara Afet Koordinasyon Merkezi’ne kurulduğu tatbikat için “Seviye 3” alarm durumu belirlendi.

Ekipler, 20 istasyonda; suda, kıyıda, kentsel alanda ve doğada arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Tatbikat, geçtiğimiz hafta elim bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden İHH Arama Kurtarma Kayseri ekibi gönüllüsü Ahmet Enes Aslan’a ithaf edildi.

Tatbikata üst düzey ziyaret

Tatbikatı İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, İHH Arama Kurtarma ve Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık, diğer İHH Yönetim Kurulu üyeleri ve İHH Arama Kurtarma Koordinatörü Emre Yerli bizzat yönetti. Tatbikatın devam ettiği esnada AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu ve Bursa İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Emin Tarım kriz masasını ziyaret etti. Heyete, Durmuş Aydın ve beraberindekiler bilgilendirmede bulunuldu.

Kriz masasına brifing

Afet durumunda mevcut tüm iletişim altyapısı ve sisteminin çöktüğü üzerine kurgulanan tatbikat senaryosu gereğince, "Ka-Band Uydu" internet teknolojisiyle kriz masasından afet bölgeleri ile irtibata geçildi. Afet bölgelerindeki kriz yöneticileri, kriz masasındaki heyete brifing verdi.

Gece yarısı tatbikatı

Senaryoya göre gece saatlerinde kriz masasına 2 kişinin kayıp ihbarı geldi. Gelen ihbar sonrası ekipler, kayıpların son görüldüğü nokta olan Demirtaş Barajı Mevkii’nde toplandı. 5 grup halinde ağaçlık ve engebeli arazide kayıplara ulaşmak için arama çalışmaları yürütüldü. Uzun ve yorucu uğraşlar sonucunda kayıp iki vatandaşa da ulaşıldı. İlkinin bir ayağında kırık diğerinin ise iki ayağında da kırık tespit edildi. İlk yardım müdahalesinin ardından en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmak üzere harekete geçildi. Kayıp ihbarı tatbikatı sonrasında arama kurtarma teknisyenlerine seslenen Durmuş Aydın, üstün gayretlerinden dolayı tüm ekiplere ve desteklerinden dolayı AFAD, itfaiye ile UMKE’ye ayrı ayrı teşekkür etti.

Değerlendirme toplantısı

Tatbikat, Marmara Afet Koordinasyon Merkezi’nde yapılan değerlendirme toplantısının ardından sona erdi.