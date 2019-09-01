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Lübnan Cumhurbaşkanı küstah sözler Osmanlı'ya nefret kustu

Lübnan Cumhurbaşkanı küstah sözler Osmanlı'ya nefret kustu

Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi'nin başlattığı Osmanlı'ya nefret kampanyasına Lübnan da katıldı. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı aleyhindeki açıklamalarına sosyal medyadan yüzlerce tepki geldi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Lübnan Devleti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Osmanlı Devleti'ne hakaret içerikli bir konuşma yaptı.

Amerika ve İsrail ile ilişkilerini günden güne üst seviyelere taşıyan Suudi Arabistan, Orta Doğu'da Osmanlı'ya karşı nefret tohumları ekmeye başladı.

Okulalrda Osmanlı'yı "işgalci" diye anlatmaya hazırlanan Suudilerin yanına Lübnan da katıldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Osmanlı'yı "terör devleti" olarak nitelendirdi.

Osmanlı nefretini kustu

Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı sırasında Lübnanlılara yönelik ayrımcı politikalar izlendiğini savunan küstah cumhurbaşkanı, Fransızlar sayesinde yeni bir döneme geçildiğini söyledi.

Michel Aoun, "1. Dünya Savaşı'nın bitimi, Osmanlıların hezimeti ve Fransız nüfuzuyla birlikte tarihimizde yeni bir döneme geçildi. 1920'de büyük Lübnan'a ulaştık ve bağımsızlığımızı kazandık" ifadelerini kullandı.

Bilindiği üzere 1920 ile 1946 yılları arasında Lübnan Fransızların yönetiminde kaldı.

Fransızlar, Lübnan'dan ayrılsa da ülkede devlet dairelerinde tabelalar Arapça ve Fransızca.

Cadde ve sokak isimlerinde de Fransızların izleri hakim.

Osmanlı'nın ardından ülkede kurulan Fransız hakimiyeti, yeni doğan çocukların isimlerinde de kendisini hissettiriyor. Öyle ki; ülkenin Cumhurbaşkanı'nın adı Michel...

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