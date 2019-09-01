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Abdurrahim Albayrak Falcao ve ailesiyle fotoğraflarını paylaştı: Geliyoruz

Abdurrahim Albayrak Falcao ve ailesiyle fotoğraflarını paylaştı: Geliyoruz

Akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği haberiyle sarı kırmızılı taraftarları sokağa döken Radamel Falcao, Abdurrahim Albayrak ile yeni fotoğraflara dahil oldu.

Galatasaraylıların aylardır beklediği dünya yıldızı ile resmen anlaşıldı. 33 yaşındaki Radamel Falcao, özel uçak ile İstanbul'a geliyor.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, TSİ 16.45'te yaptığı açıklamada "Geliyoruz" diyerek Falcao ve ailesi ile fotoğraflarını paylaştı.

abdurrahim albayrak

Öte yandan Falcao'yu İstanbul'da binlerce Galatasaraylı bekliyor. Sarı kırmızılı taraftarlar, 14.00'ten beri Falcao'nun ineceği Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nin önünde bekleyişini sürdürüyor.

Statta imza atacak
Kutlamalar Türk Telekom Stadı'nda devam edecek. Falcao'nun, on binlerce taraftarın huzurunda statta imza atması planlanıyor.

500 bin forma satışı bekleniyor
Yönetim forma satışından da ciddi bir gelir bekliyor. Hedef 500 bin barajına ulaşmak ve rekor kırmak. 9 numaralı Falcao formalarının bir an önce GSStore mağazalarına ulaşması için çalışma başlatıldı.

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