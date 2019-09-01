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Denizli'de kayıp 2 kız için arama çalışması başlatıldı

Demirören Haber Ajansı
Denizli'de kayıp 2 kız için arama çalışması başlatıldı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 30 Ağustos Cuma günü öğlen saatlerinde, evlerinden çıkan Rabia Emere (15) ile arkadaşı Esra Badur'un (16) haber alamayan aileleri polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler, 2 arkadaşı bulmak için çalışma başlattı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde, 30 Ağustos Cuma günü öğlen saatlerinde, meydana gelen olayda; Rabia Emere (15) ve arkadaşı Esra Badur'un (16) evlerinden çıkıp buluştu. Ancak iki arkadaş evlerine dönmedi.

Yakınları gidebilecekleri yerlere bakmalarına rağmen iki arkadaşa ulaşamadı. Rabia Emere'nin babası İbrahim Emere bunun üzerine durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Polis, 2 kayıp kız çocuğunu bulmak için arama çalışması başlattı.

İbrahim Emere, kızının ve arkadaşının bir an önce bulunmasını istediklerini belirterek, "2 gündür kızım ve arkadaşından haber alamıyoruz. Eve dönmemeleri için hiçbir neden yok. Çok endişeliyiz" dedi.

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