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Çanakkale Bozcaada açıklarındaki Türk gemisi su almaya başladı

Anadolu Ajansı

ÇANAKKALE Bozcaada açıklarındaki bir Türk gemisinin kaptanı, baştankara yaparak geminin karaya oturması için kıyıya doğru seyir haline geçtiklerini rapor etti. Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-6' römorkörü sevk edildi.

ÇANAKKALE Bozcaada açıklarındaki bir gemi baş tarafından su almaya başladı.

Alınan bilgiye göre, Bozcaada açıklarında demirde bekleyen Türk bayraklı 41 metre uzunluğundaki 'Kanuni D.S.' isimli geminin kaptanı, telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne, geminin baş tarafından su almaya başladığını bildirdi.

Kaptan, geminin batmamasını sağlamak üzere gemiyi baştankara şeklinde karaya oturtmak için kıyıya doğru seyir haline geçtiklerini rapor etti.

Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-6' römorkörü sevk edildi.

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