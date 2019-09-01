İsrail, Lübnan'dan İsrail tarafına tanksavar atışı yapıldığını bildirdi. İsrail ordusu saldırıya karşılık verirken Lübnan Başbakanı Hariri uluslararası topluma yükselen tansiyonun düşürülmesi için müdahale çağrısı yaptı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'dan, sınırın İsrail tarafındaki askeri üsse ve araçlara yönelik bir dizi tanksavar atışı yapıldığı belirtildi.

Saldırıya karşılık İsrail ordusunun, atışların yapıldığı belirtilen Lübnan'ın güneyindeki bölgeleri vurduğu ifade edildi.

Yetkililer, saldırılar nedeniyle İsrail tarafında can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Sığınaklar açıldı

İsrail basını ise Lübnan sınırına 4 kilometre mesafedeki bölgelerde sığınakların açıldığını ve halka evlerinde kalmaları çağrısı yapıldığını aktardı.

Öte yandan Lübnanlı emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ülkenin güneyindeki Marun er-Ras bölgesinden İsrail’e yönelik orta çaplı bir havan topu saldırısı oldu.

Hizbullah ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki Avivim askeri noktasını vurarak içinde bulunanları öldürdüğü ve yaraladığını ifade etti.

Lübnan Başbakanı Hariri'den çağrı

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği tanksavar saldırısı ve İsrail ordusunun buna verdiği karşılığı yakından takip ediyor.

Gelişmeler üzerine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Fransa Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Emmanuel Bone ile telefonda görüşen Hariri, uluslararası toplumun ülkesinin güneyindeki gelişmelere müdahale etmesini istedi.

Ülkenin güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücünün (UNIFIL) de, gerginliğin önüne geçmek üzere ilgili taraflarla temaslar kurduğu kaydedildi.

Tansiyon İsrail İHA'larıyla yükseldi

Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, konuya ilişkin açıklamasında, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir" ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'in aynı gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vurması sonucu Hizbullah mensubu 2 kişinin öldüğü bilgisini de paylaşan Nasrallah, bunun karşılıksız kalmayacağını söylemişti.