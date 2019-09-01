Kurgu mu gerçek mi? Sosyal medya ikiye bölündü

Fransa'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Görüntülerde Fransız bir polis memuru ile Türk sürücü arasında temizlik nedeniyle çıkan tartışma yer alıyor. İşte sosyal medyayı ikiye bölen o görüntüler;

İnternette yer alan bir video sosyal medyayı ikiye böldü. Videoda Fransız bir polis ile Türk sürücü arasında temizlik nedeniyle başlayan haraketli tartışma yer alıyor.

Gerçekliği konusu tartışma yaratan videoda, Fransız bir polis ile döner restoranı bulunan bir Türk sürücü arasında geçen tartışma yer alıyor. Görüntülere göre Fransız polis kontrol sırasında Türk sürücünün yemek davetini, Türkler'in temiz olmadığını Türk restoranlarını bu nedenle sevmediğini söyleyerek teklifi geri çeviriyor.

Tartışmanın fitilini ateşleyen sözler

Türk sürücü ise Fransız polisine Fransa'nın uzmanlık alanlarını soruyor. Polisin "parfümlerimiz meşhurdur" sözü üzerine Türk sürücü, parfümün çıkış nedenini soruyor. Polise Fransa tarihi konusunda ders veren Türk sürücü, tuvalet temizliği bilmeyen ve banyo alışkanlığı olmayan Fransızların kokuyu sindirmek için parfümü ürettiklerini söylüyor.

Fransız polisi çileden çıkaran sözler

Türk sürücünün Fransa tarihine ilişkin sözleri üzerine çıldıran polis, aracın kapısını açarak Türk sürücüye kelepçe takmaya çalışıyor.