Marsilya Başkanı açıkladı! Luiz Gustavo Fenerbahçe'de

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud Luiz Gustavo transferini açıkladı. Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, uzun zamandır uğraş verdiği Luiz Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud Luiz Gustavo transferini açıkladı.

''Luiz Gustavo şu an Türkiye'de''

Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud, Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'ye transfer olduğunu açıkladı. Eyraud, 'Luiz Gustavo, Fenerbahçe'den yeni bir teklif aldı ve ayrılmak istediğini söyledi. O, şu an Türkiye'de' ifadelerini kullandı.

6 milyon euro

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun transferi için Marsilya'ya 6 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek. Luiz Gustavo ile yapılan anlaşmanın 2+1 yıllık olduğu öğrenildi.





İstanbul'a geldi

3 yıllık anlaşmaya varılan 32 yaşındaki oyuncu Gustavo, dün İstanbul'a geldi.