Fenerbahçe Trabzonspor maçında dünyaları kaçırdı Ali Koç kahroldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe Trabzonspor maçında dünyaları kaçırdı Ali Koç kahroldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor karşılaşmasını locasında takip etti. Koç, sarı-lacivertli takımın kaçırdığı pozisyonlar sonrası da büyük üzüntü yaşadı.

Fenerbahçe Trabzonspor maçında dünyaları kaçırdı Ali Koç kahroldu - Sayfa 1

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. hafta maçında Trabzonspor ile Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Ev sahibi Fenerbahçe 17. dakikada Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Trabzonspor 27. dakikada Ekuban'ın golüyle eşitliği yakaladı. İkinci yarıda tarafların skoru değiştirme çabası sonuç vermeyince karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.

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Fenerbahçe Trabzonspor maçında dünyaları kaçırdı Ali Koç kahroldu - Sayfa 2

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bu zorlu mücadeleyi locasından takip etti. Karşılaşmanın genelini ayakta takip eden Koç'un oldukça heyecanlı olduğu gözlendi. 

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Fenerbahçe Trabzonspor maçında dünyaları kaçırdı Ali Koç kahroldu - Sayfa 3

Ali Koç, sarı-lacivertlilerin kaçırdığı gol pozisyonları sonrası ise büyük üzüntü yaşadı. 

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Fenerbahçe Trabzonspor maçında dünyaları kaçırdı Ali Koç kahroldu - Sayfa 4

İşte Ali Koç'un kahrolduğu o anlar...

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