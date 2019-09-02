Fenerbahçe Trabzonspor maçında dünyaları kaçırdı Ali Koç kahroldu
İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor karşılaşmasını locasında takip etti. Koç, sarı-lacivertli takımın kaçırdığı pozisyonlar sonrası da büyük üzüntü yaşadı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. hafta maçında Trabzonspor ile Ülker Stadyumu'nda karşılaştı. Ev sahibi Fenerbahçe 17. dakikada Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Trabzonspor 27. dakikada Ekuban'ın golüyle eşitliği yakaladı. İkinci yarıda tarafların skoru değiştirme çabası sonuç vermeyince karşılaşma 1-1 eşitlikle tamamlandı.
17
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bu zorlu mücadeleyi locasından takip etti. Karşılaşmanın genelini ayakta takip eden Koç'un oldukça heyecanlı olduğu gözlendi.
27
Ali Koç, sarı-lacivertlilerin kaçırdığı gol pozisyonları sonrası ise büyük üzüntü yaşadı.
37
İşte Ali Koç'un kahrolduğu o anlar...
47