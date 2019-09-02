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Trump: Dolar güç kazanıyor, Fed hiçbir şey yapmıyor

Trump: Dolar güç kazanıyor, Fed hiçbir şey yapmıyor

ABD Başkanı Donald Trump, yine Twitter üzerinden ABD Merkez Bankası'nı (Fed) eleştirdi.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, doların güç kazanmasına karşın, Fed'i "hiçbir şey yapmamakla" suçladı:

"Onların hiçbir fikirleri yok!"

"Euro, dolar karşısında 'deli gibi' değer yitiriyor ve bu onlara ihracat ve üretim olanağı sağlıyor.... ve Fed hiçbir şey yapmıyor! Dolarımız şu an tarihindeki en güçlü konumda. Kulağa güzel geliyor değil mi? ABD dışında satış yapan üreticiler dışında. Bizim tarife sorunumuz yok, bizim Fed sorunumuz var. Onların hiçbir fikirleri yok!"

"Fed hiçbir şey yapmıyor"

"Eğer Fed faiz indirmine giderse, uzun bir dönemdeki en büyük borsa artışına sahip oluruz. Kötü yönetilen zayıf şirketler, kendilerinin kötü yönetimleri yerine bu küçük tarifeleri suçluyor … ve bunu yaptıkları için onları kim suçlayabilir? Bahane!"

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