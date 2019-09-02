Slimani'nin golleri Monaco'ya yetmedi

Fransa Ligue 1'de Monaco, sahasında konuk ettiği Strasbourg ile 2-2 berabere kalırken eski Fenerbahçeli Slimani 2 gol birden kaydetti.

Fransa Ligue 1 2019-2020 sezonu 4. haftasında Monaco, Strasbourg takımına konuk oldu. Zorlu geçen karşılaşmada bir dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Islam Slimani 2 gol atarak takımını avantajlı duruma getirdi. Ancak Strasbourg'un bu gollere 40. ve 84. dakikalarda bulduğu gollerle cevap vermesi üzerine maç 2-2 berabere sonuçlandı.

Önceki sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Islam Slimani, 13. dakikada Monaco'yu attığı ilk golle öne geçirdi. Ev sahibi Strasbourg'un 40. dakikada Kenny Lala'nın penaltı ile kaydettiği golle eşitliği yakalamasından 1 dakika sonra Slimani bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-1'e getirdi. Slimani böylelikle 2 maçta 3 gole ulaşmış oldu.

Maçın son bölümünde baskılı gelen Strasbourg, 84. dakikada Adrien Thomasson'ın golüyle beraberliği yakalayarak 1 puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçla beraber sezona iyi başlayamayan Monaco, 4 haftada 2 puan alabildi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan eski Galatasaraylı futbolcu Henry Onyekuru 89. dakikada oyuna girdi.