HABER /  EKONOMİ

5 milyon memur emeklisinin zamları belli oldu

5 milyon memur emeklisinin zamları belli oldu

Yaklaşık 5.2 milyon memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zamları belli oldu.

Hakem kurulunun kararına göre, maaşlara 2020’de yüzde 4+4, 2021’de yüzde 3+3 zam ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Bu doğrultuda ocak ayında maaşlar yüzde 4 oranında artırılacak. 

Fark verilecek 

2019’un ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5’i aşması halinde enflasyon farkı da verilecek. böylece memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı yükselecek. enflasyon farkı oluşmaz ve zam oranı yüzde 4’te kalırsa memurlarda aile yardımı dahil en düşük maaş 3 bin 723 liradan 3 bin 872 liraya yükselecek. 

% 7.46’ya yükselebilir 

En düşük memur emeklisi aylığı ise ek ödeme dahil 2 bin 522 liradan 2 bin 623 liraya çıkacak. Ancak Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 3.46 enflasyon farkıyla zam yüzde 7.46’ya çıkarsa en düşük maaş memurlarda 4 bin 1 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 711 liraya ulaşacak. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Egemen Bağış'tan FETÖ iddialarına yanıt: Yalan haber mağduruyum
Egemen Bağış'tan FETÖ iddialarına yanıt: Yalan haber mağduruyum
Rıdvan Dilmen Abdülkadir Ömür için yapılan dudak uçuklatan teklifi açıkladı
Rıdvan Dilmen Abdülkadir Ömür için yapılan dudak uçuklatan teklifi açıkladı
Taksi ücretleri zammı yürürlüğe girdi! İndi bindi fiyatı bakın ne kadar oldu?
Taksi ücretleri zammı yürürlüğe girdi! İndi bindi fiyatı bakın ne kadar oldu?
Kurgu mu gerçek mi? Sosyal medya ikiye bölündü
Kurgu mu gerçek mi? Sosyal medya ikiye bölündü
Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri: Nereden baksan tutarsızlık
Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri: Nereden baksan tutarsızlık
Fenerbahçe Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
Fenerbahçe Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
Çin zam sonrası Tesla araçlarını vergiden muaf tutma kararı aldı
Çin zam sonrası Tesla araçlarını vergiden muaf tutma kararı aldı
Trump: Dolar güç kazanıyor, Fed hiçbir şey yapmıyor
Trump: Dolar güç kazanıyor, Fed hiçbir şey yapmıyor
2 Eylül evde bakım parası yatan iller hangisi oldu yeni iste
2 Eylül evde bakım parası yatan iller hangisi oldu yeni iste
Mardin'de satılmayan karpuzlar tarlada çürüdü
Mardin'de satılmayan karpuzlar tarlada çürüdü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmet Yalçınkaya ailesi kimdir kızı Sude ile pozlarına bakın
Mehmet Yalçınkaya ailesi kimdir kızı Sude ile pozlarına bakın
Yorumlar