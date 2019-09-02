Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 2 Eylül 2019