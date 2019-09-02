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Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."

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