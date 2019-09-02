Kritik büyüme verileri açıklandı İşte doların ilk tepkisi! Kur bugün kaç para 2 Eylül 2019

Ekonomi için önemli olan büyüme rakamlarının açıklanması sonrası, yeni haftanın ilk işlem gününe 5,83 TL'den başlayan dolar, şu sıralar 5.81 civarında seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8340 liradan, avro 6,4160 liradan haftaya başladı.

Büyüme rakamlarından gelen 1.5'lik küçülme verisinin dolara yansıması beklenildiği gibi olmadı. Dolar kuru şuan 5.81 civarlarında seyrediyor.

Kapalıçarşı'da 5,8320 liradan alınan dolar, 5,8340 liradan satılıyor. 6,4140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4160 lira olarak belirlendi.

Saat 10.00 itibariyle son durum

Türkiye ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 1.5 küçüldü

TÜİK, tarafından açıklanan verilerde, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 1.5 küçüldüğü açıklandı.

Perşembe nasıl kapatmıştı?

29 Ağustos Perşembe günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8320 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4540 lira olmuştu.

Geçen hafta en iyi performans gösteren para birimi olmuştu

Son dönemde ciddi değer kaybı gözlenen TL geride bıraktığımız haftada bir düzeltme hareketi yaparak yönünü 5,80 seviyesinin altına çevirirken, gelişmekte olan ülkeler arasında en iyi performansı gösteren para birimi olmuştu. Ancak 5,80'in altındaki seyir kalıcı olamadı.

Uzmanlar kurda 5,75 seviyesine kadar olabilecek bir çekilmenin düzeltme hareketi olarak görülmesi gerektiğini belirtirken, yukarıda ise 5,85 seviyesinin önemine dikkat çekiyor.