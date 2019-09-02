A Milli Erkek Basketbol Takımı, zorlu ABD virajında

Milliler, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci karşılaşmasında yarın ABD ile karşı karşıya gelecek. Her iki takım, gruptaki ilk maçlarını kazandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu'ndaki ikinci maçını yarın ABD ile yapacak.

Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki mücadele TSİ 15.30'da başlayacak. Mücadele NTV'den naklen yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, grubundaki ilk maçında Japonya'ya 86-67 üstünlük sağladı.

Turnuvanın favorilerinden ABD ise Çekya'yı 88-67 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptı.

E Grubu'ndaki günün diğer maçında ise TSİ 11.30'da Japonya ile Çekya karşı karşıya gelecek.

Wilbekin'in durumu

Milli takımda yer alan Scottie Wilbekin'in yarınki zorlu maçta oynaması bekleniyor.

Parmağındaki sorundan dolayı turnuva öncesi gerçekleştirilen antrenmanlara zaman zaman katılmayan Wilbekin, Japonya maçında kadroda bulunmasına rağmen süre alamamıştı.

Gözler NBA'deki oyuncularda olacak

Milli takımın güçlü rakibi ABD ile yapacağı karşılaşmada gözler NBA'de görev yapan Ersan İlyasova, Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın üzerinde olacak.

Japonya karşısında 19 sayı üreten 10 da ribaunt alan Ersan İlyasova, maçın adamı seçilmişti.

Millilerin NBA patentli oyuncularından Cedi Osman, grubun ilk maçında 12 sayı üreterek takıma katkı verdi. Kenardan gelen Furkan Korkmaz ise 10 sayılık performans sergiledi.

F, G ve H gruplarındaki ikinci maçlar da yarın turnuvada F, G ve H gruplarının ikinci maçları yarın oynanacak.

Bu üç gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:

F Grubu: (Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı)

11.00 Karadağ-Yeni Zelanda

15.00 Brezilya-Yunanistan

G Grubu: (Shenzhen Bay Spor Merkezi)

11.30 Almanya-Dominik Cumhuriyeti

15.30 Ürdün-Fransa

H Grubu: (Dongguan Basketbol Merkezi)

10.30 Avustralya-Senegal

14.30 Litvanya-Kanada