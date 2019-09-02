En çok gökdelene sahip şehirler belli oldu! Türkiye'den hangi il listede
İnternet Haber
Skyscrapercenter, dünyanın en çok gökdelenine sahip olan şehirleri açıkladı. Bu yıl değişikliğin yaşandığı listede en çok hangi ülkedeki şehirler yer aldı. Türkiye'den hangi il listeye girdi.
Skyscrapercenter, hangi şehirde kaç gökdelen bulunduğu araştırdı. Dünya'daki o dev şehirlerin arasına Türkiye'den bir il de girdi. Bakın hangi şehirde kaç gökdelen var. Geçen sene ki sıralama değişti. Türkiye'nin o il şehri kaçıncı sırada yer aldı.
İşte en çok gökdeleni bulunan şehirler...
131
Sırası: 30
Şehir: İstanbul
Ülke: Türkiye
Toplam gökdelen sayısı: 119
Geçtiğimiz sene Türkiye 32. sıradaydı ve 115 gökdelene sahipti.
231
Sırası: 29
Şehir: Dallas
Ülke: ABD
Toplam gökdelen sayısı: 121
331
Sırası: 28
Şehir: Pekin
Ülke: Çin
Toplam gökdelen sayısı: 131
431