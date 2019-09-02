En çok gökdelene sahip şehirler belli oldu! Türkiye'den hangi il listede

Skyscrapercenter, hangi şehirde kaç gökdelen bulunduğu araştırdı. Dünya'daki o dev şehirlerin arasına Türkiye'den bir il de girdi. Bakın hangi şehirde kaç gökdelen var. Geçen sene ki sıralama değişti. Türkiye'nin o il şehri kaçıncı sırada yer aldı.

İşte en çok gökdeleni bulunan şehirler...