En çok gökdelene sahip şehirler belli oldu! Türkiye'den hangi il listede

İnternet Haber
İnternet Haber
En çok gökdelene sahip şehirler belli oldu! Türkiye'den hangi il listede

Skyscrapercenter, dünyanın en çok gökdelenine sahip olan şehirleri açıkladı. Bu yıl değişikliğin yaşandığı listede en çok hangi ülkedeki şehirler yer aldı. Türkiye'den hangi il listeye girdi.

En çok gökdelene sahip şehirler belli oldu! Türkiye'den hangi il listede - Sayfa 1

Skyscrapercenter, hangi şehirde kaç gökdelen bulunduğu araştırdı. Dünya'daki o dev şehirlerin arasına Türkiye'den bir il de girdi. Bakın hangi şehirde kaç gökdelen var. Geçen sene ki sıralama değişti. Türkiye'nin o il şehri kaçıncı sırada yer aldı.

İşte en çok gökdeleni bulunan şehirler...

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En çok gökdelene sahip şehirler belli oldu! Türkiye'den hangi il listede - Sayfa 2

Sırası: 30 

Şehir: İstanbul

Ülke: Türkiye

Toplam gökdelen sayısı: 119

Geçtiğimiz sene Türkiye 32. sıradaydı ve 115 gökdelene sahipti.

231
En çok gökdelene sahip şehirler belli oldu! Türkiye'den hangi il listede - Sayfa 3

Sırası: 29

Şehir: Dallas 

Ülke: ABD

Toplam gökdelen sayısı: 121

331
En çok gökdelene sahip şehirler belli oldu! Türkiye'den hangi il listede - Sayfa 4

Sırası: 28 

Şehir: Pekin

Ülke: Çin

Toplam gökdelen sayısı: 131

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