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Vincent Aboubakar Beşiktaş yolunda

Vincent Aboubakar Beşiktaş yolunda

Beşiktaş, Porto forması giyen eski futbolcusu Vincent Aboubakar’ı transfer etmeye yakın.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken golcü takviyesi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor, A Bola’da yer alan habere göre; Beşiktaş ile Porto, Aboubakar’ın kiralanması konusunda el sıkıştı.

Portekiz kulübünün göndermek istediği golcü futbolcunun sağlık kontrollerinden çıkacak sonuca göre Beşiktaş’ın transferi resmiyete dökeceği vurgulandı.

Yahoo Sport France’ın haberine göre de Siyah-Beyazlı ekip, St. Etienne forması giyen Lois Diony ile anlaşmaya vardı. Kulübüyle de anlaşma sağlandığı anda Lois Diony, İstanbul’un yolunu tutacak.

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