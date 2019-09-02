Galatasaray'ın rakibi PSG'de Mauro Icardi sesleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Paris Saint-Germain, transferin son gününde Mauro Icardi için şartları zorluyor.

Yaz transfer döneminin son saatlerine girilirken Mauro Icardi'yle ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Inter ile yaşadığı problemlerin ardından takımdan ayrılması uzun süredir gündemde olan Icardi, Fransa'nın yolunu tutabilir. Transfer dönemi boyunca Juventus, Napoli, Monaco ve daha birçok kulübün markajında olan Arjantinli futbolcu için Paris Saint-Germain'in ilgisi arttı.

Fransız kulübü, yıldız golcüyü kadrosuna katmak istiyor. İtalyan muhabir Gianluca Di Marzio'nun haberine göre PSG'nin transfer etmek istediği Icardi'nin kiralık olarak takımdan ayrılması gündemde. Öte yandan futbolcunun eşi ve menajeri Wanda Nara ise transfer konusuyla ilgili verdiği demeçte, Icardi için Avrupa'dan birçok talip olduğunu ve son gün bir hamle gerçekleşebileceğinin sinyalini verdi. Mauro Icardi'nin transfer dönemi kapanmadan Inter'den ayrılması bekleniyor