Başakşehir resmen açıkladı! Arda Turan'dan görülmemiş fedakarlık

Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinde yüzde 50 indirime gittiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki futbolcuya yaptığı fedakarlık nedeniyle teşekkür edildi.

Spor Toto Süper Lig'de ilk galibiyetini bu hafta olan Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu Arda Turan'dan büyük bir fedakarlık geldi. Arda Turan, kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitti. Kulüpten yapılan açıklamada 32 yaşındaki futbolcuya yaptığı fedakarlık nedeniyle teşekkür edildi.

Medipol Başakşehir'den açıklama

Medipol Başakşehir'in resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitmiştir.

Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan’ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim Kurulu Başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti.''



Alper Potuk da indirime gitmişti

Hatırlanacağı gibi daha önce de Fenerbahçe'de forma giyen Alper Potuk, kendi isteğiyle ücretinde yüzde 40 indirime gitmişti.