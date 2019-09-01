Galatasaray'ın yeni yıldızı Radamel Falcao İstanbul'a geldi
Anadolu Ajansı
Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, İstanbul'a geldi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, futbol A takım idari direktörü Şükrü Hanedar, menajer Ahmet Bulut ve ailesi ile birlikte Monako'dan kalkan özel uçakla İstanbul'a ulaşan Radamel Falcao'yu binlerce sarı-kırmızılı taraftar karşıladı. Sarı-kırmızılı taraftarları selamlayan Falcao ve eşi Lorelei Taron, taraftarların isteği üzerine 'üçlü' çektirdi.
Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kolombiyalı futbolcu Ramadel Falcao, İstanbul'a geldi.
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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı futbol takımı idari direktörü Şükrü Hanedar, eşi Lorelei Taron ve kızlarıyla Fransa'dan özel uçakla İstanbul'a gelen Kolombiyalı futbolcuyu binlerce sarı-kırmızılı taraftar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde coşkulu bir şekilde karşıladı.
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Öğle saatlerinde terminalin dışında toplanmaya başlayan taraftarlar, Falcao'nun gelmesine kısa bir süre kala terminal binasının önüne alındı.
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Radamel Falcao, Galatasaray forması giyen eşi ve kızları ile terminal binasının önüne çıkarak, meşaleler yakıp, şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarları selamladı.
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