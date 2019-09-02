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Aurelien Chedjou Fransa'ya geri döndü

Aurelien Chedjou Fransa'ya geri döndü

Aurelien Chedjou'nun 6 yıllık Süper Lig kariyeri sona erdi. Kamerunlu stoper Fransa'ya geri döndü.

Aurelien Chedjou, Ligue 1'e geri döndü.  Fransız ekiplerinden Amiens, Kamerunlu futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen 34 yaşındaki savunmacının transferi Amiens tarafından resmen açıklanırken oyuncunun 27 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

2013 yazında Lille'den Galatasaray'a transfer olan Aurelien Chedjou, 6 yıldır Türkiye'de top koşturuyordu. 2017 yazında bedelsiz olarak Başakşehir'in yolunu tutan Kamerunlu futbolcu bir dönem Bursaspor'da kiralık olarak forma giydi. Chedjou, Kamerun Milli Takımı'nda da bugüne kadar 49 maça çıktı ve ülkesi adına 1 gol kaydetti.

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