HABER /  SAĞLIK

Uzmanı açıkladı... Sonbahar depresyonuna karşı hangi besinler tüketilmeli

Demirören Haber Ajansı
Uzmanı açıkladı... Sonbahar depresyonuna karşı hangi besinler tüketilmeli

Mevsimsel depresyonun doğru beslenmeyle tedavi edilebileceğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Pınar Kurt, "Salatanıza, yemeğinize veya yoğurda pul biber ekleyerek tüketebilirsiniz. Sonbaharda depresyona karşı savaşmak adına yumurta, muz, ananas, domates ve özelliklede balık gibi besinlere günlük olarak yer vermek büyük önem taşır" dedi.

Sonbahar ve kış aylarında günlerin kısalmasıyla birlikte birçok kişide mevsimsel depresyon eğilimi başlıyor. Her mevsim olduğu gibi sonbahar mevsiminde de bazı gıdalara dair farkındalıkların yüksek olması gerektiğini belirten Medical Park Silivri Hastanesi’nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Pınar Kurt, beslenmenin önemine dikkat çekerek önemli tüyolar verdi.

"Beslenmenizde sebzeye yer verin"

Sonbahar depresyonunun kilo alımına neden olduğunu ifade eden Diyetisyen Pınar Kurt, “Her gün kalori sayımı yapamasak bile muhakkak ne kadar dengeli beslendiğimizin takibinde olmamız gerekiyor. Günlük diyetimizde mutlaka protein, karbonhidrat ve yağ içeren gıdaların hepsini dengeli şekilde tüketmeliyiz. Özellikle gripten korunmak için beslenmemizde sebzelere yer vermeliyiz. Günlük su tüketimimizi 2-3 litre (en az 7-8 bardak) olarak ayarlamalıyız. Fiziksel de aktiviteyi olabildiğince yüksek tutmamız gerekiyor” dedi.

"Pul biber, muz ve yumurta tüketebilirsiniz"

Beyin tarafından doğal olarak üretilen 'mutluluk hormonu’ serotonin duygu durum, iştah ve uykuyu yakından ilgilendiren bir kimyasal olduğunu söyleyen Diyetisyen Kurt, "Bilindiği gibi çikolatanın içeriğindeki serotonin ruh halini iyileştirir. Bunun yanında sivri yeşilbiber, kırmızı pul biber gibi acı besinleri tüketmek de mutluluk veren endorfin maddesinin salgılanmasını sağlar. Salatanıza, yemeğinize veya yoğurda pul biber ekleyerek tüketebilirsiniz. Sonbaharda depresyona karşı savaşmak adına yumurta, kivi, keten tohumu, badem, ceviz, muz, ananas, domates ve özelliklede balık gibi besinlere günlük olarak yer vermek büyük önem taşır" diye konuştu.

Diyetisyen Pınar Kurt beslenme önerilerini şöyle sıraladı:

"Tam tahıllı ekmek çeşitlerini kullanın. Hastalıklardan korunmak için C vitamini açısından zengin beslenin. Beslenmenizde magnezyum açısından zengin olan muz, kabak çekirdeği, badem, ceviz, nohut ve mercimek gibi besinlere yer verin. Haftada 2 gün balık yiyerek Omega 3 ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Günde bir kase yoğurt yemeyi de ihmal etmeyin. Süt ve peynir tüketin. Süt ürünleri kalsiyum içeriğiyle de depresyonu azaltmada etkilidir."

Gribe karşı soğan-sarımsak kalkanı

Gripten korunmanın yolunun da beslenmeden geçtiğini kaydeden Diyet Uzmanı Pınar Kurt sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sebze ve meyveler içerdikleri vitaminler yoluyla, özellikle de C vitaminleri ve güçlü antioksidan ile bağışıklığı güçlendirir. Örneğin; brokoli, lahana, kereviz, pazı, turp, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken ve bağışıklığı güçlendiren sebzelerdir. Çiğ ya da özellikle soğan ve sarımsağın da bağışıklığı güçlendirici ve antimikrobiyal etkileri olduğu için bu sebzeler birlikte pişirilerek tüketilmeleri önerilir."

İlgili Haberler
Uzmanı açıkladı! Telefon, tablet ve bilgisayarın yanlış kullanımı dirsek ağrılarını artıyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Uzmanı açıkladı! Yüz gençleştirme nasıl olmalı! Hangi yöntemler kullanılıyor
Foto Galeri Uzmanı açıkladı! Yüz gençleştirme nasıl olmalı! Hangi yöntemler kullanılıyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu için yeni önlem!
AK Parti'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu için yeni önlem!
Abdulkadir Selvi açıkladı! Ak Parti'de radikal değişiklikler olabilir
Abdulkadir Selvi açıkladı! Ak Parti'de radikal değişiklikler olabilir
Egemen Bağış'tan FETÖ iddialarına yanıt: Yalan haber mağduruyum
Egemen Bağış'tan FETÖ iddialarına yanıt: Yalan haber mağduruyum
Başakşehir resmen açıkladı! Arda Turan'dan görülmemiş fedakarlık
Başakşehir resmen açıkladı! Arda Turan'dan görülmemiş fedakarlık
Ünlü ekonomist Doç. Dr. Ümit Akçay’dan uyarı! Henüz dip görülmedi
Ünlü ekonomist Doç. Dr. Ümit Akçay’dan uyarı! Henüz dip görülmedi
Kritik büyüme verileri açıklandı İşte doların ilk tepkisi! Kur bugün kaç para 2 Eylül 2019
Kritik büyüme verileri açıklandı İşte doların ilk tepkisi! Kur bugün kaç para 2 Eylül 2019
ÖNCEKİ HABERLER
Ekonomi için en kritik veriler! İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Ekonomi için en kritik veriler! İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, zorlu ABD virajında
A Milli Erkek Basketbol Takımı, zorlu ABD virajında
Arjantin'de kur kontrolleri başladı, IMF incelemede
Arjantin'de kur kontrolleri başladı, IMF incelemede
Vincent Aboubakar Beşiktaş yolunda
Vincent Aboubakar Beşiktaş yolunda
Yaşlılık maaşlarına zam mı geldi eylül ayında ne kadar ödenecek?
Yaşlılık maaşlarına zam mı geldi eylül ayında ne kadar ödenecek?
Mehmet Yalçınkaya ailesi kimdir kızı Sude ile pozlarına bakın
Mehmet Yalçınkaya ailesi kimdir kızı Sude ile pozlarına bakın
Yorumlar