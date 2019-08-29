Uzmanı açıkladı! Yüz gençleştirme nasıl olmalı! Hangi yöntemler kullanılıyor

PRP uygulaması

PRP uygulamasını tanımlayan Dr. Fındıkçıoğlu, “PRP; kanda bulunan trombositlerden elde edilen bir maddedir. Trombositlerin içerdikleri bu büyüme faktörleri sayesinde uygulandıkları dokuda (kemik, kıkırdak, sinir, bağ dokusu, tendon) yenilenmeye yardımcı olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Yüz bölgesi uygulamalarında ise kollajen üretimi uyarılır ve daha parlak ve zinde bir görünüm elde edilebilir” dedi.