Uzmanı açıkladı! Yüz gençleştirme nasıl olmalı! Hangi yöntemler kullanılıyor
Operatör doktor Fulya Fındıkçıoğlu, yerçekimi, stres, çevre, genetik, cilt özellikleri, beslenme ve uyku bozuklukları gibi birçok faktörün cildin yaşlanmasını hızlandırdığını belirterek, "Yüz yenileme ve gençleştirme çalışmaları kişiye özgü ele alınarak bütünsel yaklaşımları içermesi gerekiyor." dedi.
Yaşlı yüz belirtileri her insanın karşılaşacağı bir süreç. Günümüz teknolojisiyle yaşlanmanın önlenebileceğini ifade eden Medicana International Ankara Hastanesi Plastik ve Rekonstüriktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, yüz yenileme ve gençleştirme çalışmalarının kişiye özgü olması gerektiğinin altını çizdi.
Op. Dr. Fulya Fındıkçıoğlu, ameliyatsız yüz gençleştirme yöntemleri arasında PRP, Fraksiyonel Mikro-iğneli Radyo Frekans (RF) ve iğnesiz mezoterapi uygulamaların günümüzde sıklıkla kullanıldığını belirterek önemli bilgiler verdi.
PRP uygulaması
PRP uygulamasını tanımlayan Dr. Fındıkçıoğlu, “PRP; kanda bulunan trombositlerden elde edilen bir maddedir. Trombositlerin içerdikleri bu büyüme faktörleri sayesinde uygulandıkları dokuda (kemik, kıkırdak, sinir, bağ dokusu, tendon) yenilenmeye yardımcı olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Yüz bölgesi uygulamalarında ise kollajen üretimi uyarılır ve daha parlak ve zinde bir görünüm elde edilebilir” dedi.
"3-4 uygulama yapılmalı"
PRP uygulamasının detaylarını paylaşan Dr. Fındıkçıoğlu; kişinin kendi kanı alındıktan sonra santrifüj işlemiyle elde edilen trombositlerce zengin serum ince iğneleri olan enjektörlere yardımı ile hedeflenen bölgelerde deri altına enjekte edildiğini ve etkin sonuç alabilmek için iki hafta ara ile 3-4 uygulama yapılması gerektiğini açıkladı.