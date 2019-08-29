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Uzmanı açıkladı! Telefon, tablet ve bilgisayarın yanlış kullanımı dirsek ağrılarını artıyor

Demirören Haber Ajansı
Uzmanı açıkladı! Telefon, tablet ve bilgisayarın yanlış kullanımı dirsek ağrılarını artıyor

Tablet, bilgisayar ve telefonların uzun süre kullanımının duruş bozukluklarına ve dirsek ağrılarına yola açtığı konusunda uyarılarda bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Turan Çift, "35-55 yaş aralığındaki genç nüfusta görülen dirsek sorunlarının sıklığı teknoloji kullanımına bağlı olarak giderek artıyor." dedi.

Doç. Dr. Çift, özellikle dirseğin dış tarafından başlayan ağrının el bileğine kadar ulaştığını, önlem alınmazsa ağrıların şiddetlendiğini belirterek, "Hastalar genelde ağrıların başlamasından 2-3 hafta sonra bize başvuruyor. Hatta bazıları ağrıyla yaşamayı öğreniyor ve hiç hekime başvurmuyor, ağrılar günlük yaşantısını iyice kısıtlayıcı olunca bize geliyor. En bilinen belirtisi ise dirseğin dış tarafında lateral epikondil olarak bilinen çıkıntılı kemik üzerinde artan şiddetli ağrı" ifadelerinde bulundu.

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Turan Çift, bununla birlikte salon sporları yaparken kişinin kendini zorlaması, kapasitesinin üstünde ağırlık kaldırması sonucunda da dirsekte ödeme bağlı ağrının yaşanabileceğine dikkat çekti.

Erken müdahale önemli 

Tedavi yaklaşımında koruyucu tedavilerin ön planda olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Hakan Turan Çift, “Erken müdahale edildiğinde hastaların yüzde 90’dan fazlasını ameliyatsız tedavi edebiliyoruz. Önce konservatif tedavi dediğimiz ilaç, iğne tedavisi ve rehabilitasyon ile en az 9 ay ameliyatsız tedavi seçeneklerini deniyoruz. Bu süre içinde ağrılarda gözle görülür bir azalma olmuyorsa cerrahi tedavi devreye giriyor. Ancak gecikme ameliyatsız tedavinin başarısını düşürüyor” dedi.

"El, kol ve dirseklerini zorlayarak çalıştıkları için"

Konservatif tedavi sürecinde hastanın mesleği, günlük yaşantısı gibi faktörler de sonucu etkiliyor. Bu noktada hasta uyumunun önemine işaret eden Doç. Dr. Hakan Turan Çift, sözlerine şöyle devam etti:

"Hastanın verilen kurallara birebir uyum sağlaması gerekir. Örneğin ağır kaldırmaması ya da mesleği gereği bile olsa tornavida kullanan bir kişinin bu süreçte tornavida kullanmaması, yine ev kadınlarının çamaşır sıkma hareketi yapmaması, hamur açmaması, el işiyle uğraşmaması, dirsek ve el bileğini zorlayıcı ağır spor yapmaması gerekiyor. Bu noktada özellikle cerrahlar, alet kullanmak zorunda olan boyacılar, tesisatçılar, marangozlar ve hatta yoğun ev işi yapan ev hanımları el, kol ve dirseklerini zorlayarak çalıştıkları için riskli grubu oluşturuyor. Bu kişiler mesleklerini bırakamayacağı için problem yaşanabiliyor."

Hayat boyu dikkat etmek gerekiyor

Cerrahi sonrasında iyileşme süresinin hastanın ağrı eşiğine, uyumuna ve yaptığı işe göre değiştiğini ifade eden Turan, “ Ameliyattan sonra ağrıdan çok büyük oranda kurtuluyor. Sonrasında fizik tedavi genelde gerekmiyor. Ancak hastaların tedavi sonrasında ağrı geçse dahi yaşam boyunca bazı kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde tekrarlama riski bulunuyor. Dolayısıyla yaşamı boyunca dikkat edeceği kurallar var ve bunlara uyulmazsa tekrarlama riski olduğu unutulmamalıdır” diye konuştu.

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