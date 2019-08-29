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EPDK açıkladı! Doğal gaz ithalatı geriledi.. En fazla hangi ülkeden

Demirören Haber Ajansı
EPDK açıkladı! Doğal gaz ithalatı geriledi.. En fazla hangi ülkeden

TÜRKİYE'nin doğal gaz ithalatı Haziran ayında, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,7 azalarak 2 milyar 674 milyon metreküpe geriledi. Haziran ayında en fazla doğal gaz, 1 milyar 148 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 651 milyon metreküple Azerbaycan ve 439 milyon metreküple Cezayir izledi

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı haziranda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,7 azalarak 2 milyar 674 milyon metreküpe geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Haziran Ayı Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, 2018'in haziran ayında, 2 milyar 929 milyon metreküp doğal gaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 8,7 azalışla 2 milyar 674 milyon metreküpe indi.

Toplam ithalatın 2 milyar 26 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 648 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Haziran ayında en fazla doğal gaz, 1 milyar 148 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi, 651 milyon metreküple Azerbaycan ve 439 milyon metreküple Cezayir izledi. İthalatın kalan kısmı İran, Katar ve ABD'den yapıldı.

Tüketimde yüzde 20 azalış

Doğal gaz stok miktarı haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 36,6 azalarak 2 milyar 54 milyon metreküp oldu. Bu miktar, geçen yıl haziranda 3 milyar 243 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Haziran ayında doğal gaz tüketimi ise yüzde 19,6'lık azalışla 2 milyar 152 milyon metreküpe geriledi. En fazla doğal gaz tüketimi, 517 milyon metreküple elektrik santrallerinde gerçekleşti. Bunu, 278 milyon metreküple konutlar izledi. Tüketimin kalan kısmı ise organize sanayi bölgeleri, petrol rafinerileri ve diğer tüketiciler tarafından gerçekleştirildi.

Konutlardaki doğal gaz tüketimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,59 artarken, elektrik santrallerinin doğalgaz tüketimi ise yüzde 52,77 azaldı.

Söz konusu ayda doğal gaz ihracatı yapılan tek ülke, Yunanistan oldu. Geçen yılın haziran ayında Yunanistan'a 25,94 milyon metreküp doğal gaz gönderilirken, bu yılın haziran ayında ihracat miktarı yüzde 226,25 artışla 84,62 milyon metreküpe çıktı.

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