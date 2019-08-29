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Cenk Tosun asist yaptı Everton turladı

Cenk Tosun asist yaptı Everton turladı

İngiltere Lig Kupası 2. turunda Everton, Lincoln City'i 4-2 yenip tur atlarken Cenk Tosun, bir golün asistini yaptı.

İngiltere Lig Kupası 2. turunda Lincoln City ve Everton karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk dakikasında Anderson ile öne geçen Lincoln City, 36. dakikada Digne'nin golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.? Everton, 59. dakikada Sigurdsson'un golüyle öne geçti. Lincoln City, 70. dakikada Andrade mükemmel bir golle skoru eşitledi.

Asist Cenk Tosun'dan
Dakikalar 81'i gösterdiğinde sahneye Iwobi çıktı ve Everton'ı bir kez daha öne geçirdi. Golün asistini yapan isim ise 74. dakikada oyuna giren Cenk Tosun oldu. Son sözü 88. dakikada Richarlison söyledi ve Everton, Lincoln City'i 4-2 mağlup ederek İngiltere Lig Kupası'nda 3. tura yükseldi.

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