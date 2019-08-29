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İspanyollar duyurdu! Arda Turan Real Zaragoza'ya imza atıyor

İspanyollar duyurdu! Arda Turan Real Zaragoza'ya imza atıyor

İspanyol basını, Barcelona'nın gözden çıkardığı Arda Turan'ın İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza'ya imza atmaya yakın olduğunu iddia etti.

İspanyol devi Barcelona'da istenmeyen adam ilan edilen ve Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan'la ilgili bomba bir gelişme yaşandı. 

Kagawa'dan sonra Arda bombası
İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kagawa'dan sonra bir de Arda Turan bombası patlatacak. 



Zaragoza imzaya çok yakın
Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2020'ye kadar sürecek olan Arda'nın haklarının devralınması ile ilgili resmi hamleyi yapan İspanyol ekibi imzaya çok yakın.

Form tutmaya başladı
Uzun süren sakatlığın ardından geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe maçında ilk 11'de sahaya çıkan Arda Turan'ın yavaş yavaş form tuttuğu görüldü.

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