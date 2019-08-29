KPSS sonuçları açıklandı mı ÖSYM saat kaçta duyuracak?

Milyonlarca memur adayı için büyük gün geldi! KPSS sonuçları açıklanıyor ÖSYM sonuç sorgulama ekranını bugün açılıyor. 2019 KPSS sonuçları yarın saat 10.00-16.00 arasında osym.ais. gov.tr adresinden TC ile sorgulanacak. Sisteme giriş şifresini unutanlar e devlet şifresi ile de KPSS sonucunu sorgulayacak.

KPSS sonuçları açıklanıyor gözler ÖSYM sonuç sorgulama ekranında. Memur olmak ve devlet kadrolarına sınav ile girmek isteyen vatandaşların girdiği 2019 KPSS sonuçları bugün, yani 29 Ağustos Perşembe günü açıklanıyor.

ÖSYM, Genel Kültür - Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve alan sınavlarına giren adayların sınav sonuçlarının açıklanacağı günü önceden belirtmişti. 2019 KPSS sınav sonuçlarının bugün saat 10.00-16.00 arasında ais.osym. gov.tr adresinden açıklanması bekleniyor.

PEKİ KPSS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK: KPSS sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sisteminden sorgulanabilecek. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemin (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden ya da ÖSYM sonuç sorgulama sayfasından KPSS sınav sonucunuzu görüntüleyebilecek

KPSS SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

(KPSS sonuçları açıklandığında link aktif olacaktır)

ÖSYM ŞİFRESİNİ UNUTANLAR SONUÇLARI NASIL ÖĞRENEBİLECEK: Sınava giren adaylar sonuçlar için T.C. Vatandaşlık numarası ve şifre ile öğrenebilmektedir. Şifre unutulduğunda internet üzerinden “ücretsiz” nasıl alınır? Şifremi unuttum bölümü tıklanır, T.C. Kimlik vatandaş numarası ve güvenlik kodu yazılır.

İleri butonu tıklanır, kimlik bilgisi kontrol bölümünde vatandaşlık belgesinde istenilen bölümler yazılır. Son olarak Güvenlik sorusu Kontrol bölümünde önceden belirlediğiniz soruya cevap vererek yeni şifre alınır.

KPSS AÇIKLANDIKTAN SONRA SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK: Kamuya sadece memur alınmamaktadır. Memur unvanının yanı sıra; işçi, 4/B'li sözleşmeli personel, 399'a tabi sözleşmeli personel statüsünde de istihdam yapılmaktadır. Bu alımların tümü 2019 KPSS sonuçları kullanılmaktadır.

2020 ÖN LİSANS LİSE/ORTAÖĞRETİM KPSS NE ZAMAN: 2020 yılında yapılacak ve ön lisans mezunu adayların gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı 'nın ise yılın sonuna doğru yapılması bekleniyor.

Başvuruların Ağustos 2020 sonunda başlaması ve sınavın Kasım ayında yapılması bekleniyor. 2020 yılında yapılacak lise KPSS 'ye 1 milyondan fazla kişinin girmesi bekleniyor. Temmuz 2020 'de başvuruların alınması sonrası sınavın Ekim ayında yapılması bekleniyor.

KPSS çatısı altında farklı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda farklı sınavlar yapılmaktadır. KPSS çeşitleri şunlardır:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri)

2016-KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ön Lisans Düzeyi)

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans (Ortaöğretim Düzeyi)

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Bu sınavların dışında kamu kuruluşlarına engelli personel alımı için de EKPSS yapılmaktadır.