KPSS sonuç 2019 açıklanıyor ÖSYM TC ile sonuç giriş paneli
KPSS sonuç ekranı 2019 açıklanıyor milyonlarca memur adayı için büyük gün! 2019 KPSS sonuçları yarın saat 10.00-16.00 arasında osym.ais. gov.tr adresinden TC ile sorgulanacak. Sisteme giriş şifresini unutanlar e devlet şifresi ile de KPSS sonucunu sorgulayacak.
KPSS sonuç ekranı açıklanıyor gözler ÖSYM sonuç sorgulama ekranında. Memur olmak ve devlet kadrolarına sınav ile girmek isteyen vatandaşların girdiği 2019 KPSS sonuçları bugün, yani 29 Ağustos Perşembe günü açıklanıyor.
ÖSYM, Genel Kültür - Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri ve alan sınavlarına giren adayların sınav sonuçlarının açıklanacağı günü önceden belirtmişti. 2019 KPSS sınav sonuçlarının bugün saat 10.00-16.00 arasında ais.osym. gov.tr adresinden açıklanması bekleniyor.
PEKİ KPSS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK: KPSS sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sisteminden sorgulanabilecek. Adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemin (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden ya da ÖSYM sonuç sorgulama sayfasından KPSS sınav sonucunuzu görüntüleyebilecek
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