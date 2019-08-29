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Mbaye Diagne için Spartak Moskova'dan sürpriz teklif

Mbaye Diagne için Spartak Moskova'dan sürpriz teklif

Rus medyası, Spartak Moskova'nın Mbaye Diagne için 9-10 milyon Euro civarında bir teklifte bulunduğunu yazdı.

Sezona kötü bir başlangıç yapan bir yandan da transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın uzun süredir elinden çıkarmaya çalıştığı Mbaye Diagne için sürpriz bir teklif geldi.

Milliyet'in aktardığı bilgiye göre; Spartak Moskova, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 9-10 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Senegalli golcü Spartak'tan 3.5 milyon Euro talep etti. Rus Kulübü ile Sarı-Kırmızılı takım arasında görüşmeler sürüyor.

3.5 milyon Euro talep etti
Galatasaray, Diagne için daha yüksek bir teklif gelmezse oyuncu bu rakama gözden çıkartacak. Ancak Senegalli golcü ise Spartak'tan 3.5 milyon Euro talep etti.



2.4 milyon Euro kazanıyor
Golcü futbolcu Sarı-Kırmızılı takımdan yıllık 2.4 milyon Euro kazanıyordu. Rus kulübü kısa süre önce forvetlerinden Ze Luis'i Porto'ya, Luiz Adriano'yu ise Parmeiras'a satmıştı.

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