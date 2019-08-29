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Lille 3 attı, 3 aldı

Demirören Haber Ajansı
Lille 3 attı, 3 aldı

Fransa Ligue 1'in 3'üncü haftasında milli oyuncular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille sahasında Saint Etienne'i 3-0 mağlup etti.

Lille'e galibiyeti getiren golleri 37 ve 74'üncü dakikalarda Victor Osimhen ile 69'uncu dakikada penaltıdan Jonathan Bamba kaydetti. Bu galibiyet ile Lille puanını 6'ya yükseltirken, Saint Etienne 4 puanda kaldı.

Ev sahibi ekipte yer alan milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, Zeki Çelik takımının üçüncü golünün asistini yaptı. 

Lille, Fransa Ligue 1'in 4'üncü haftasında 1 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da deplasmanda Reims ile karşılaşacak.

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