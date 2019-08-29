Fenerbahçe'den Mehmet Ekici'ye büyük şok: Kendine kulüp bul

Fenerbahçe yönetimi, geldiği günden bu yana beklentilerin uzağında kalan Mehmet Ekici'ye kulüp bulmasını istedi.

Spor Toto Süper Lig'e 2'de iki yaparak muhteşem bir başlangıç yaparak lider konumda bulunan Fenerbahçe'de milli futbolcu Mehmet Ekici ile ilgili şok bir karar alındı.

“Kendine kulüp bulabilirsin''

Geldiği günden beri takıma yeterli katkıyı bir türlü veremeyen Mehmet Ekici’yle yollar ayrılıyor. Yöneticiler oyuncuyla bir araya gelerek, “Kendine kulüp bulabilirsin. Seni kadroda düşünüyoruz ancak oynaman için de her türlü kolaylığı sağlarız. 9 ayını burada geçirme” dediği öğrenildi. Gelen haberle sarsılan Ekici’nin moralinin çok bozuk olduğu ve kelimenin tam anlamıyla şok yaşadığı belirtildi.

''Nasıl kulüp bulacağım?”

Futbolcunun yakın çevresine, “Olacak iş mi? Transferin bitmesine 4 gün kala Türkiye’de ben nasıl kulüp bulacağım?” şeklinde serzenişte bulunduğu ifade edildi.

Hakan Bilal Kutlualp de doğruladı

Bir dönem Fenerbahçe'de yöneticilik yapan Hakan Bilal Kutlualp de Twitter hesabından yaptığı açıklamada sarı-lacivertli kulübün Mehmet Ekici'ye kulüp bulmasını istediğini ifade etti. Kutlualp, “Mehmet Ekici’ye ‘Kulüp bul’ dendi, o da ‘Bu saatte nasıl bulayım’ dedi” şeklinde bir paylaşım yaptı.

''En önemlisi vedayı yakışır yapmak”

Kutlualp, “Ekici karakterli bir kişilik şüphesiz ancak Fenerbahçe’nin menfaatleri, yapılanması, oyun planlaması bazen ayrılıkları gerektiriyor maalesef. Duygusallık, vefa çok önemli ama bazen vedalar olabiliyor. En önemlisi vedayı yakışır yapmak” ifadelerini kullandı.