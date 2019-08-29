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Dolar kuru kaç para? Dolarda son durum! (29.08.2019)

Dolar kuru kaç para? Dolarda son durum! (29.08.2019)

Doları olumsuz anlamda fazlasıyla etkileyen ABD-Çin ticaret savaşına yönelik gelişmeler ve Brexit süreci izlenirken, dolar/TL bu sabah güne 5.80 seviyesinin üstünde başladı.

ABD-Çin ticaret savaşına yönelik endişelerle Pazartesi illikit piyasada TL’de stop loss (zarar-kes) emirlerinin çalışmasıyla dolar/TL 6.47’ye kadar yükselmiş ancak kalıcı olamamıştı.

Dolar/TL saat 07:13’te 5.8261/5.8387’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının dolara yansıması

ABD ile Çin arasında iki yıldır devam eden ticaret anlaşmazlığı küresel ekonomiye giderek daha fazla zarar vererek politika yapıcıları ekonomik büyümeyi canlandırmak için faiz indirimleri ve yeni destek tedbirleri ile karşılık vermeye zorluyor.

Brexit tarafında ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz parlamenterlerin, yasama planlarına ilişkin oylamayı 21-22 Ekim tarihlerinde yapabileceklerini söyledi. Bu adım Brexit planları nedeniyle Johnson ve parlamento arasında gerilime neden olabilir.

İngiltere’yi 31 Ekim’e kadar anlaşma sağlanamasa bile AB’den çıkarmak isteyen Başbakanı Boris Johnson, planını hayata geçirmek için parlamentonun askıya alınması ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini belirtmişti.

Para birimlerine olumsuz yansıyor

Risk iştahında gözlenen azalma genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerine de olumsuz yansıyor. Bu noktada yapılan yüklü faiz indiriminin ardından geçen haftaki zorunlu karşılık düzenlemeleri de Türkiye’de para politikası bileşiminde gevşeme endişeleri yaratmasıyla TL’de nispeten daha olumsuz bir performans gözleniyordu.

Bu çerçevede ABD ile ilişkilere yönelik endişelerin azalması ve sunduğu yüksek faiz nedeniyle TL’nin son dönemde artan cazibesi küresel resesyon endişeleri, para politikası ve Suriye kaynaklı jeopolitik endişelerin gölgesinde kaldı.

Analistler Türkiye ekonomisine yönelik güvensizliğin TL’yi daha kırılgan kıldığına, küresel risk iştahı ve Türkiye’ye yönelik algının hala bozuk olması nedeniyle TL’de baskının devam edebileceğine dikkat çekiyor.

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