AK Parti'den istifa ettiği öne sürülen Hüseyin Çelik'ten açıklama!

Dün akşam saatlerinde eski bakanlar Hüseyin Çelik ve Sadullah Ergin AK Parti'den istifa etti iddiası gündem düştü. Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'ten konuyla ilgili bir açıklama geldi. Çelik iddiaları yalanladı.

Dün akşam eski bakanlar Hüseyin Çelik ve Sadullah Ergin'in de aralarında bulunduğu bazı isimlerin AK Parti'den istifa ettiği ileri sürüldü.

Konuyla ilgili eski Milli Eğitim Bakanı Çelik'ten bir açıklama geldi.

'İstifam söz konusu değildir'

Kurucusu olduğu AK Parti'den istifa eden ve çalışmalara başladığını ilan eden eski bakan Ali Babacan ile birlikte yeni parti kuruluşu içinde yer aldığı iddia edilen eski bakan Çelik,”Şu an için partimdeyim. İstifam söz konusu değildir” dedi.