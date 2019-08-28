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AK Parti'den peş peşe istifa iddiaları!

AK Parti'den peş peşe istifa iddiaları!

AK Parti istifa iddialarıyla çalkalanıyor! Kongre öncesi teşkilatlarda yaşanan istifa iddialarına yenileri eklendi! İddialara göre aralarında Hüseyin Çelik'in de bulunduğu bazı isimler istifa etti.

Eski bakanlar Hüseyin Çelik ve Sadullah Ergin'in de aralarında bulunduğu bazı isimlerin AK Parti'den istifa ettiği ileri sürüldü. 

Ali Babacan'ın AK Parti'den istifasıyla başlayan tartışmalar sürüyor. Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'ye yönelik eleştirileri sürerken yeni istifalar yaşandı.

Babacan'ın kadrosunda yer alacak

AK Parti'den ilk istifa haberi Sadullah Ergin'den geldi. Bir süredir yeni parti hazırlığını sürdüren Ali Babacan ile hareket ettiği belirtilen Sadullah Ergin, AK Parti'den istifa etti. Ergin, üç dönem AK Parti milletvekilliği yapmıştı. Ergin, 61. Hükümette de Adalet Bakanı olarak görev almıştı.

Eski bakanlardan istifa

Sadullah Ergin'in istifa haberinin ardından eski bakanlardan Beşir Atalay, Hüseyin Çelik ve Nihat Ergün'ün de istifa ettiği ileri sürüldü. Yine eski milletvekillerinden Abdullah Başçı ve Kerim Aydemir'in de yeni parti oluşumu için istifa ettikleri belirtildi.

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