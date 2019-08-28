Kahramanmaraş'ta yakıt parası tartışmasında birbirlerini bıçakladılar

KAHRAMANMARAŞ'ta otomobile alınacak yakıt parası tartışmasında 2'si kardeş 3 kişi birbirlerini bıçakla yaraladı.

KAHRAMANMARAŞ Bahçelievler Mahallesi Menderes Parkı'nın yanında meydana gelen olayda; iddiaya göre, otomobil içerisinde oturan Ferman İbrahim Y. (18) ile arkadaşı Öztürk D. (18) ve ağabeyi Atakan D. (23) arasında otomobile alınacak yakıtın parası nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Atakan D., Ferman İbrahim Y.'yi, Ferman İbrahim Y. de Atakan D. ve kardeşi Öztürk D.'yi bıçakla yaraladı.

3 yaralı kentteki hastanelerde tedaviye alındı.

Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.