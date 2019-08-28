Bartın'da skandal görüntü! Hastaneden açıklama

BARTIN Devlet Hastanesinin acil servisinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti. Görüntülerde bir memur hastaları bekletip alışveriş sitelerinde dolaşıyor.

BARTIN Devlet Hastanesinde doktorla görüşebilmek için sırada bekleyen hasta, bir memurun hastaların işlemlerini yapması için kullandığı bilgisayardan alışveriş sayfalarında kıyafet baktığını gördü ve hemen kayda girdi.

Acil serviste kayıt-işlem bölümünde çalışan memurun özel aramalar yapması oldukça tepki çekti.

Hakkında soruşturma başlatıldı

Bartın Devlet Hastanesi yönetimi, kamuoyunda tepkilere neden olan görüntünün ardından yaptığı açıklamada memur hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Konuyla ilgili Bartın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan 'Bartın Devlet Hastanesinin acil servisinde vatandaşlar tarafından çekilen görüntüler tepki çekti' başlıklı haberler üzerine İl Müdürlüğümüz tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Görevi başındaki çalışanın, işiyle ilgisi olmayan internet sitelerine girmesi uygun değildir. İlgili personel hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır. Hastane hizmetlerinde kullanılan bilgisayarların maksadı dışında kullanılmaması için de gerekli tedbirler alınmıştır" denildi.