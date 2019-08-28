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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson telefonda görüştü

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya’daki gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

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