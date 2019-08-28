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Galatasaraylı Jimmy Durmaz'a müjde! İsveç Milli Takımı'na davet edildi

Galatasaraylı Jimmy Durmaz'a müjde! İsveç Milli Takımı'na davet edildi

İsveç Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri için Galatasaray'ın Türk asıllı futbolcusu Jimmy Durmaz'ı Milli Takım'a davet etti.

İsveç'in Faroe Adaları ve Norveç ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, başkent Stockholm'deki Friends Arena'da düzenlediği basın toplantısında, 24 kişilik kadroya Jimmy Durmaz'ı da çağırdı.

Basın toplantısının ardından AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Janne Andersson, Jimmy Durmaz'ın iyi bir takıma gitmesinden dolayı performansını artıracağını belirterek, bunun da İsveç Milli Takımı'na yansıyacağını kaydetti. 

Galatasaray'a gitmesi kendi tercihi
Andersson, ''Futbolcunun gideceği kulübe biz değil, kendisi ve menajeri karar veriyor. Durmaz'ın Galatasaray'a gitmesi kendi tercihi. Büyük takıma gitmesi futbolcunun performansını artırır, bu da bizi sevindirir. Durmaz'ın hazırlık maçlarını izledim. Çok başarılıydı.'' ifadelerini kullandı.

jimmy durmaz

Aday kadro 
İsveç Milli Takımı'nın aday kadrosu şöyle: 

Kaleci: Robin Olsen (Roma), Kristoffer Nordfeldt (Swansea City), Karl-Johan Johnsson (Kopenhag) 

Savunma: Pierre Bengtsson (Kopenhag), Andreas Granqvist (Helsingborg), Filip Helander (Rangers), Niklas Hult (AEK), Pontus Jansson (Brentford), Emil Krafth (Newcastle United), Mikael Lustig (Gent), Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United) 

Orta saha: Jimmy Durmaz (Galatasaray), Sebastian Andersson (Union Berlin), Sebastian Larsson (AIK), Marcus Rohden (Frosinone Calcio), Albin Ekdal (Sampdoria), Emil Forsberg (RB Leipzig), Jakob Johansson (Rennes)

Forvet: John Guidetti (Deportivo Alaves), Alexander Isak (Real Sociedad), Kristoffer Olsson (Krasnodar), Robin Quaison (Mainz 05), Gustav Svensson (Seattle Sounders), Muamer Tankovic (Hammarby)

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