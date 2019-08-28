Şule Yüksel Şenler kaç yaşında öldü eşi ve çocukları kimdir?

Gazeteci ve yazar Şule Yüksel Şenler'in ölüm haberi sevenlerini ve yakınlarını üzdü. Aslen Kıbrıslı olan Şule Yüksel Şenler 81 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Geriye iz bırakan eserler bırakan Şule Yüksel Şenler kimdir, kaç çocuğu vardır ve Şule Yüksel Şenler'in eşi kimdir?

Şule Yüksel Şenler kimdir, aslen nereli ve Şule Yüksel Şenler neden öldü soruları vefatının ardından merak edildi. Gazeteci ve yazar olan başarılı isim Şule Yüksel Şenler bugün 81 yaşında 8 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Peki geride sayısız eser bırakan, kitapları film olan yazar Şule Yüksel Şenler kimdir, eşi ve çocukları kimdir? İşte Şule Yüksel Şenler hayatı...

3 kardeş olan Şule Yüksel Şenler kız kardeşi Gonca Yüksel'i geçtiğimiz aylarda kaybetmişti. Şule Yüksel Şenler'in bir de Üzeyir Yüksel adında bir erkek kardeşi var.

Şenler, yaklaşık 8 aydır tedavi gördüğü Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesinde bugün hayatını kaybetti.

Şenler'in, cenaze törenine ilişkin bilginin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

Usta kalem Şenler, başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olurken, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla da 1960-70'li yıllara damgasını vurmuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şenler'in vefatı dolayısıyla Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Erdoğan, ''Başörtüsü mücadelesinin öncü isimlerinden, ömrünü gençliğin şuurlandırılmasına adayan değerli yazar Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.'' dedi.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR: Şule Yüksel Şenler 29 Mayıs 1938 tarihinde Kayseri'de doğdu. 1960'lı yıllarda gazete yazıları ve konferanslarıyla ün kazanmıştır.

Aslen Kıbrıslıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini yaratmasına yol açtı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadolu'yu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Onu taklit eden genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı.

Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. 1971'de hapis yattı.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER'İN ESERLERİ

Gençliğin Izdırabı

Hidayet

Bize Ne Oldu

İslam'da ve Günümüzde Kadın

Duyuşlar

Her Şey İslam için

Uygarlığın Gözyaşları

Huzur Sokağı

Kız ve Çiçek

Sağ El

Bir Bilinçli Öğretmen

Yılanla Tilki

Başörtü konusunun eğitimli Müslüman kadının hayatına girmesine vesile olan, gerek yazıları gerekse konferanslarıyla 1960 ve 1970'li yıllara damgasını vuran Şenler'in hayatı, ÖNDER Genel Başkan Yardımcısı Demet Tezcan tarafından kaleme alındı.

Huzur Sokağı romanıyla tüm zamanların en çok okunan yazarları arasında yer alan Şenler'in hayatını konu alan kitabın ilk baskısı 2006'da yayınlandı.